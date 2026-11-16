Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 55 fişek ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 55 fişek ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

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Düzce\'de uyuşturucu operasyonunda 55 fişek ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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Düzce'de 14 Kasım'da Ağa Mahallesi'nde yapılan çalışmada 2,6 gram sentetik kannabinoid, 0,2 gram daha madde, ruhsatsız tabanca ve 55 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu kullanmaktan bir şüpheliye adli işlem yapılırken, uyuşturucu ticaretinden işlem yapılan 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda sentetik kannabinoid maddesi, ruhsatsız tabanca ve 55 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda 14 Kasım'da Ağa Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak çalışmalarında 2,6 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. Çalışmaların devamında yapılan aramalarda ise 0,2 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 55 adet 9x19 mm fişek bulundu. Operasyonda 10 suç kaydı bulunan S.Ç. (42) hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan ve 8 suç kaydı bulunduğu öğrenilen T.Ç. (49) ise, 15 Kasım'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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