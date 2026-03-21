Düzce\'de Yağışlı Havada Kaza: 6 Yaralı

Düzce'de yağış kayganlaşan yolda çarpışan iki otomobilin kanala uçtuğu kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Düzce D-100 karayolu Hacıkadirler Sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sakarya'dan, Düzce istikametine giden G.Y. idaresindeki 81 EY 175 plakalı otomobil, aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan M.D. idaresindeki 34 JR 328 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile her iki otomobil de, yol kenarında bulunan kanala girdi.

Kazada araç sürücüleri G.Y. ve M.D. ile araçlarda yolu olarak bulunan İ.D., N.D., G.T. ve S.T. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE