Polisin dikkati ahır ve evi yanmaktan kurtardı
Polisin dikkati ahır ve evi yanmaktan kurtardı

Polisin dikkati ahır ve evi yanmaktan kurtardı
18.01.2026 04:44  Güncelleme: 04:46
Düzce'nin Çamköy Mahallesi'nde çıkan yangında, 2 katlı müştemilat tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangın 9 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahıra ve 4 kişilik eve sıçramadan söndürüldü, can kaybı yaşanmadı.

Düzce'de gece saatlerinde 2 katlı müştemilatta yangın çıktı. Bölgede devriyede olan polis amirinin fark ettiği yangında 9 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır ile 4 kişinin yaşadığı eve yangın sıçramadan söndürüldü.

Düzce'nin Çamköy Mahallesi 3118. Sokak'ta Sultan Akgül'e ait evin müştemilat bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapının ahşap olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüyerek müştemilatın tamamını sardı. Yangını, bölgede devriye görevinde bulunan polis amiri fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevlerin, hemen bitişiğinde bulunan ve içerisinde 9 büyükbaş hayvanın yer aldığı ahıra ve 4 kişinin yaşadığı tek katlı eve sıçraması önlendi.

Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, 2 katlı müştemilat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük bir tehlikenin eşiğinden dönülen olayda hayvanların zarar görmemesi ise muhtemel bir faciayı önledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Polisin dikkati ahır ve evi yanmaktan kurtardı - Son Dakika

