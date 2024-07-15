Düzce'de yapılan denetimlerde 43 kişi yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de yapılan denetimlerde 43 kişi yakalandı

Düzce'de Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 20 bin 600 kişi sorgulandı. Denetimler sonucunda 43 kişi yakalandı ve 20 kişi tutuklandı. Ayrıca, güvenlik güçleri tarafından 10 tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 3 kesici alet, 135 mermi ve 16 şarjör ele geçirildi.

15.07.2024 14:10
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 20 bin 600 kişi sorgulandı, yakalaması bulunan 43 kişi yakalandı, 20 şahıs tutuklandı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 8 - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 20 bin 600 kişi sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan araması bulunan 43 kişi yakalanırken, 20'si çıkartıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Güvenlik güçleri yaptıkları denetimlerde ise 10 tabanca, 7 kuru sıkı tabanca, 3 av tüfeği, 3 kesici alet, 135 mermi ve 16 şarjör ele geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Düzce'de yapılan denetimlerde 43 kişi yakalandı - Son Dakika
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