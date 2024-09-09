Düzce'de Trafik Denetimi: 2.329 Ceza, 140 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Düzce'de Trafik Denetimi: 2.329 Ceza, 140 Araç Men Edildi

Düzce\'de Trafik Denetimi: 2.329 Ceza, 140 Araç Men Edildi

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 329 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 140 araç trafikten men edildi. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı gibi kurallara uymayan sürücülere yönelik denetimler artacak.

09.09.2024 14:37
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8 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılan denetimde 2 bin 329 araç sürücüne cezai işlem uygulandı 140 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde 10 bin 400 araç, 541 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kurallara uymayan 2 bin 329 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 17 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 140 araç trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Trafik Denetimi: 2.329 Ceza, 140 Araç Men Edildi - Son Dakika

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