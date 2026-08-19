Otoyolda korkutan yangın: Yol kenarına atılan izmarit yangın çıkarttı

Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yol kenarına atılan izmarit yangın çıkarttı. Alevler büyümeden söndürüldü.

Yangın, Anadolu otoyolu Paşaormanı mevkiinde meydana geldi. Adnan bilgilere göre güzergah üzerinde yol kenarına atılan sigara izmariti yangın çıkarttı. Kısa süre içerisinde rüzgarın da etkisiyle aleve dönüşen otluk yangını için bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler alev alev yanan otoyol yanındaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.