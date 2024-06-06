DÜZCE (İHA) – Düzce merkez Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, sabah saatlerinde Kervan Köprüsü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahçeşehir bölgesinden Düzce merkez istikametine giden araçlar, Kervan Köprüsü üzerinde takip mesafesine uymayınca kaza kaçınılmaz oldu. 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri yaptığı incelemenin ardından araçları yoldan kaldırarak yolu trafiğe açtı. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Birbirine Girdi - Son Dakika
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