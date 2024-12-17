Düzce'deki Halı Sahalara Zarar Verildi - Son Dakika
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Düzce'deki Halı Sahalara Zarar Verildi

Düzce\'deki Halı Sahalara Zarar Verildi

Düzce Belediyesi'ne ait iki halı saha, Hamidiye ve Darıcı mahallelerinde vandalizm sonucunda zarar gördü. Hamidiye'deki halı sahada dış cepheye yazılar yazılırken, Darıcı'daki halı sahada elektrik panosuna zarar verildi. Belediye ekipleri duruma müdahale etti.

17.12.2024 15:11  Güncelleme: 15:13
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Düzce Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulan ve yıllardır düzenli olarak bakım ve onarımları yapılan iki halı sahaya zarar verildi. Olaylar, Hamidiye ve Darıcı mahallelerinde bulunan halı sahalarda meydana geldi.

Hamidiye Mahallesi'ndeki halı sahada, soyunma ve duş odalarının bulunduğu binanın dış cephesine ciddi zararlar verildi. Duvarlara istenmeyen yazılar yazılırken, sıvalar darbelerle döküldü ve ısı yalıtım malzemeleri yakılmaya çalışıldı. Darıcı Mahallesi'nde ise halı sahanın elektrik panosu zarar gördü.

Dışındaki demir korkuluğun kilidi kırılarak panonun kapağı açıldı. Yağmurlu havalarda elektrik çarpma riski oluşturan bu tehlikeli durum üzerine belediye ekipleri hemen harekete geçerek panonun tamiratını sağladı. Her iki halı saha da yıllardır düzenli olarak bakım, tadilat ve boya işleriyle iyileştirilmeye çalışılırken, sürekli olarak zarar görmeleri halkın güvenliği açısından endişe verici bir durum oluşturuyor.

Vatandaşların bu tür zararlara karşı duyarlı olmaları ve ilgili birimlere bildirimde bulunmaları isteniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'deki Halı Sahalara Zarar Verildi - Son Dakika

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