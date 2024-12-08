Düzce'deki Kavşakta Dönüş Yasağı İhlali: 1 Yaralı

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Düzce'de dönüş yasağı olan kavşakta kurallara uyulmaması sebebiyle meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Bahçeşehir Bağlantı Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.E. idaresindeki 34 KH 4084 plakalı Volvo marka cip, dönüş yasağı olmasına rağmen manevra yaparak E.F'nin kullandığı 81 AEK 130 plakalı Peugeot marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Peugeot, karşı şeritte bekleyen V.K. yönetimindeki 34 LL 0300 plakalı cipe çarparak durabildi. Yaralanan E.F., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - DÜZCE