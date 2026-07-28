Düzce'deki Motosiklet Kazasında 3 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'deki Motosiklet Kazasında 3 Yaralı

Düzce\'deki Motosiklet Kazasında 3 Yaralı
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Düzce'de iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce'de meydana gelen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-655 Düzce-Akçakoca Karayolu Beyciler Işıklı Kavşakta meydana geldi. Akçakoca istikametine seyreden Z.A. idaresindeki 34 GTF 379 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalışan E.E. idaresindeki 81 AEC 276 plakalı motosiklet yaya geçidinde çarpıştı. Kazada araç sürücüleri Z.A., E.E. ile yolcu E.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Polis, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'deki Motosiklet Kazasında 3 Yaralı - Son Dakika

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