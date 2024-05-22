Düzce'deki orman parkları denetlendi - Son Dakika
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Düzce'deki orman parkları denetlendi

Düzce\'deki orman parkları denetlendi

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Düzce'deki orman parklarının mevzuata uygunluğunu denetledi. Denetimlerde, yatırımların uygunluğu, hizmetlerin standartlara uygunluğu ve yönetim hususları kontrol edildi. Tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için uyarılar yapıldı ve denetimlerin devam edeceği belirtildi.

22.05.2024 16:08
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Bolu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerince Düzce'de faaliyet gösteren orman parkları denetlendi.

Bolu Orman Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız başkanlığında gerçekleşen denetimlere Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Seyfettin Kiniş, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, İşletme Müdür Yardımcısı Devrim Arıkan ve işletme şefleri katıldı. Yapılan kontrollerde işletmecilerin orman parklarındaki yatırımlarının mevzuata ve sözleşmelere uygunluğu, orman parklarında her türlü yapı ve tesisler ile hizmet ve faaliyetlerin Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslara göre yapılıp yapılmadığı, orman parklarının yönetimi, işletmesi ve ek yapı tesisleri gibi hususların ilgili tebliğe uygun olup olmadığı denetlendi.

Yapılan kontroller sonrasında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek denetimlerin sıkı bir şekilde devam edeceği ifade edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Bolu, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'deki orman parkları denetlendi - Son Dakika

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