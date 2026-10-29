Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 26-27 Ekim\'de gübrelere DNA barkod denetimi yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Gübre Takip Sistemi kapsamında DNA barkod denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde gübrelerden numuneler alınırken ambalajlardaki hologramlar da UV ışığı altında kontrol edildi.

Düzce'de tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin güvenilirliğini artırmak ve kayıt dışı üretimin önüne geçmek amacıyla denetimler sürüyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gübre Denetim Birimi teknik personeli ile yüklenici firma görevlileri tarafından 26-27 Ekim 2026 tarihlerinde Gübre Takip Sistemi (GTS) kapsamında DNA barkod denetimleri yapıldı.

Gübrelerin izi üretimden son kullanıcıya kadar sürülüyor

Gübre Takip Sistemi, ürünlerin üretim aşamasından son kullanıcıya ulaşmasına kadar tüm tedarik zincirinin izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlıyor. Sistemle sahte ve kayıt dışı üretimin önlenmesi, haksız rekabetin engellenmesi, çiftçilerin ve gübre üreticilerinin korunması amaçlanıyor.

Denetimler kapsamında gübrelerden numuneler alınarak üretim veya dolum aşamasında uygulanan DNA işaretleyicilerinin varlığı inceleniyor. Gübre ambalajlarında bulunan hologramlar ise UV ışığı altında kontrol ediliyor. Nitratlı gübrelerde kullanılan DNA işaretleyicileri ve ambalajlardaki karekodlu etiketler sayesinde ürünlerin sistem üzerinden takibi sağlanıyor.

Denetimler devam edecek

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla gübre piyasasında güvenilirliğin ve şeffaflığın artırılması, mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi ve üretici ile tüketici haklarının korunması amaçlanıyor. Müdürlük, tarımsal üretimde kullanılan gübrelerin güvenilirliğini sağlamak ve çiftçileri korumak için kontrol ve denetim faaliyetlerini sürdürecek.