Düzce İtfaiye Müdürlüğü, Modernizasyona Giderek Bölgenin En Büyük Teşkilatı Oldu

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, fiziki şartları iyileştirilmiş ve modernize edilmiş araç filosuyla bölgenin en büyük itfaiye teşkilatı haline gelirken, ulusal çapta yaşanan afetlerle mücadelede de önemli rol üstlenerek, vatandaşların can ve mal güvenliklerinin teminatı olarak görevini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, mesai mefhumu gözetmeksizin ihtiyaç duyulan her an her yerde vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yangından kazaya, kurtarma operasyonlarından bilinçlendirme eğitimlerine kadar birçok noktada faaliyet yürüten İtfaiye Müdürlüğü, 2025 yılının ilk yarısında üzerine düşen görevleri başarılı şekilde yerine getirdi. Müdürlük, bu süreçte 80'i bina, 8'i atölye, imalathane, 48'i motorlu araç, 2'si odunluk, 3'ü ormanlık alan, 206'sı ot-saman-ekin, 7'si ise muhtelif yangınlar olmak üzere 426 yangın ihbarı için çıkış yaparken, bunların 354'üne müdahale de bulunarak can ve mal kayıplarının önüne geçmek için mücadele etti. Kurtarma operasyonu doğrultusunda meydana gelen 52 trafik kazası için Çoban mevkiinde bulunan merkez istasyondan çıkış yapan itfaiye müdürlüğü ekipleri, bu kazaların 37'sine müdahale de bulundu. Müdürlük, aynı dönemde 75 vatandaşın ve 198 hayvanında kurtarılmasına ön ayak oldu. Ocak ve Haziran aylarını baz alan faaliyetleri içerisinde 105 su tahliyesi, 8 baca temizliği yapılmasını da sağlayan müdürlük, kurumlara yönelik gerçekleştirdiği 81 eğitim ve tatbikatı da başarıyla neticelendirdi. Müdürlük, yangınla mücadele kapsamında 1879 vatandaşa da eğitim vererek bilinçlendirilmesinde de önemli rol oynadı. - DÜZCE