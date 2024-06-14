Düzce Melen Çayı'nda Yakalanan Yayın Balığına Cezai İşlem Uygulandı

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Düzce Melen Çayı'nda 52 kilogram ağırlığında yayın balığını yakalayan ve haberlere konu olan amatör balıkçıya cezai işlem uygulandı.

Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkiinde rafting işletmeciliği yapan Davut Pirdal, Melen Çayı'nda elleriyle 52 kilogram ağırlığında 1 metre 70 santimetre boyundaki yayın balığını yakaladı. Yakalanan yayın balığı vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görmüştü.

Yayın balığı ile ilgili çıkan haberler üzerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Balığı avlayan Davut Pirdal'a cezai işlem uyguladı. Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında ilimiz Cumayeri ilçesi Harmankaya köyü mevki Melen Çayı içerisinde 1 metre 70 santimetre boyunda kaçak olarak yayın balığı avcılığı yapıldığına dair haberler yayınlanmıştır. Bunun üzerine müdürlüğümüz gerekli araştırma yapmış olup, ilgili şahıs hakkında Su Ürünleri Kanununa bağlı mevzuat gereği idari yaptırım kararı alınmış ve para cezası uygulanmıştır. Ticari ve Amatör Avcılığı düzenleyen tebliğlere göre iç sularımızda 15 Mart -15 Haziran tarihleri sarasında Sazan, Kadife, Siraz, Yayın gibi diğer balık türlerinin avlanması yasak dahilindedir" denildi. - DÜZCE