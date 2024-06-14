Düzce Melen Çayı'nda Yakalanan Yayın Balığına Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Düzce Melen Çayı'nda Yakalanan Yayın Balığına Cezai İşlem Uygulandı

Düzce Melen Çayı'nda 52 kilogram ağırlığında yayın balığını yakalayan amatör balıkçıya cezai işlem uygulandı. Balığı avlayan kişiye Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından idari yaptırım kararı alındı ve para cezası uygulandı. İç sularımızda belirli tarihlerde bazı balık türlerinin avlanması yasak olduğu belirtildi.

14.06.2024 12:31
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Düzce Melen Çayı'nda 52 kilogram ağırlığında yayın balığını yakalayan ve haberlere konu olan amatör balıkçıya cezai işlem uygulandı.

Cumayeri ilçesi Harmankaya mevkiinde rafting işletmeciliği yapan Davut Pirdal, Melen Çayı'nda elleriyle 52 kilogram ağırlığında 1 metre 70 santimetre boyundaki yayın balığını yakaladı. Yakalanan yayın balığı vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görmüştü.

Yayın balığı ile ilgili çıkan haberler üzerine Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü harekete geçti. Balığı avlayan Davut Pirdal'a cezai işlem uyguladı. Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında ilimiz Cumayeri ilçesi Harmankaya köyü mevki Melen Çayı içerisinde 1 metre 70 santimetre boyunda kaçak olarak yayın balığı avcılığı yapıldığına dair haberler yayınlanmıştır. Bunun üzerine müdürlüğümüz gerekli araştırma yapmış olup, ilgili şahıs hakkında Su Ürünleri Kanununa bağlı mevzuat gereği idari yaptırım kararı alınmış ve para cezası uygulanmıştır. Ticari ve Amatör Avcılığı düzenleyen tebliğlere göre iç sularımızda 15 Mart -15 Haziran tarihleri sarasında Sazan, Kadife, Siraz, Yayın gibi diğer balık türlerinin avlanması yasak dahilindedir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Çevre, Doğa, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce Melen Çayı'nda Yakalanan Yayın Balığına Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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