Düzce'de tarihi eser operasyonu: 196 sikke ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de tarihi eser operasyonu: 196 sikke ele geçirildi

Düzce\'de tarihi eser operasyonu: 196 sikke ele geçirildi
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Düzce’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 196 sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 196 sikke ile çeşitli tarihi eserler ele geçirildi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet kapsamında çalışma gerçekleştirildi. 

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Merkez ilçede bazı şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 196 adet sikke, 1 adet yüzük ve 1 adet madalyon ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 adet sahte 200 TL banknot bulundu.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki materyallere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Jandarma, Düzce, Roma, Roma, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de tarihi eser operasyonu: 196 sikke ele geçirildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Emre Akcay Emre Akcay:
    bence adamlar bizim arkologlardan daha iyi çalışıyor. verin izin ve ödül çıkarılmayan eser kalmaz 1 0 Yanıtla
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