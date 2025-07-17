Düzensiz Göçmen Otoyolda Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesi Aydın- İzmir Otoyolu'nda yaya olarak kaçmaya çalışan 1 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince yakalandı.

Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı Otoyol Önleyici Timleri tarafından Aydın-İzmir Otoyolunda gerçekleştirilen devriye faaliyetleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede ekipler, devriye esnasında otoyol kenarında yaya olarak koşan bir kişiyi fark etti. Ekipleri fark eden şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan şahsın düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan düzensiz göçmene Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 102/1-a maddesi gereği ülkeye yasadışı girmekten 32 bin 864 TL idari para cezası uygulandı. Daha sonra düzensiz göçmen gerekli sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. - AYDIN