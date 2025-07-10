Düziçi\'nde Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Düziçi ilçesinin Yarbaşı beldesi Merkez Mahallesinde meydana geldi. Elmas Yücel'e ait ev henüz belirlenemeyen bir sebepten yanmaya başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. İhbar üzerine yangın bölgesine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken yangın sonrası evde maddi hasar meydana geldi. - OSMANİYE