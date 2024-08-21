E-5 Karayolunda Kaza: Hafriyat Kamyonu Yolu Kapatıp Trafiği Kilitleyen Kaza Anı Görüntülendi - Son Dakika
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E-5 Karayolunda Kaza: Hafriyat Kamyonu Yolu Kapatıp Trafiği Kilitleyen Kaza Anı Görüntülendi

E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde yaşanan kazada hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

21.08.2024 13:06
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E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde trafiği kilitleyen kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde yaşanmıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafriyat kamyonunun kayarak bariyere vurması sonucu yaşanan kazada 3'ü binek toplam 4 araç hasar görmüş yol ise uzun süre trafiğe kapalı kalmıştı. Yaşanan kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa E-5 Karayolunda Kaza: Hafriyat Kamyonu Yolu Kapatıp Trafiği Kilitleyen Kaza Anı Görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: E-5 Karayolunda Kaza: Hafriyat Kamyonu Yolu Kapatıp Trafiği Kilitleyen Kaza Anı Görüntülendi - Son Dakika
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