E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde trafiği kilitleyen kaza anı güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında E-5 karayolu Beylikdüzü Güzelyurt mevkii Avcılar istikametinde yaşanmıştı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda hafriyat kamyonunun kayarak bariyere vurması sonucu yaşanan kazada 3'ü binek toplam 4 araç hasar görmüş yol ise uzun süre trafiğe kapalı kalmıştı. Yaşanan kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafriyat kamyonunun kayarak bariyere çarpması ve ardından makas kırarak yolu kapatması görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › E-5 Karayolunda Kaza: Hafriyat Kamyonu Yolu Kapatıp Trafiği Kilitleyen Kaza Anı Görüntülendi - Son Dakika
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