E-5 karayolunda yağmur sonrası 15 araçlı kaza
İSTANBUL - İstanbul Beylikdüzü E-5 karayolu Haramidere mevkiinde, yağmur sonrası kayganlaşan yolda 100 metre arayla 15 araç kazaya karıştı. Olayda 7 kişi yaralanırken trafik durma noktasına geldi.
Kaza saat 07.40 sıralarında İstanbul Beylikdüzü ilçesi E-5 karayolu Haramidere mevkii Avcılar istikametinde yaşandı. Edinlen bilgilere göre yağmur sonrası kayganlaşan yolda kayan araç 10 aracın kaza yapmasına neden oldu. Olay yerinin 100 metre gerisinde trafiğin aniden durmasıyla 5 araç daha kazaya karıştı. Toplam 15 aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası trafik durma noktasına gelirken, havadan da görüntülendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › E-5 Karayolunda Yağmur Sonrası 15 Araçlı Kaza - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?