E-ticaret Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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E-ticaret Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı

E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek müşterileri dolandıran 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 1 milyon TL para giriş çıkışı olduğu belirlendi. Şüphelilerin çağrı merkezi oluşturarak müşterilerle iletişim kurdukları ve aldatıcı görüşmeler yaparak para aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 60 fişek ele geçirildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.05.2024 22:15
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E-ticaret ve ilan platformlarına sahte ilan vererek, müşterilerden kapora ve nakliye bedeli adı altında para alarak dolandırılan 2 şüpheli, operasyonla yakalandı. Çağrı merkezi oluşturan şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 1 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre dolandırıcılar, e-ticaret ve ilan platformlarına verdikleri sahte ilanların satışıyla ilgili müşteriler ile çağrı merkezine ait açık hatlar üzerinden iletişim kurdu. Güven verici ve aldatıcı görüşmeler yaparak müşterilerden kapora ve nakliye bedeli gibi bahanelerle para alan şahıslar polis ekiplerinin radarına takıldı. Aynı yöntemle birçok müşteri dolandırılırken şüphelilerin hesaplarına yaklaşık 1 milyon TL para giriş çıkışı olduğu tespit edildi. 2 ayrı bölgede çağrı merkezi oluşturan şahıslardan H.U.'nun 41 ayrı dosyadan, C.A.'nın ise 6 ayrı dosyadan nitelikli dolandırıcılık suçundan aranması bulunduğu belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, 2 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı. Evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile birlikte 60 fişek ele geçirildi. İfadeleri alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa E-ticaret Dolandırıcılarına Operasyon: 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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