Eber Gölü\'nde Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü'nün çevresindeki otluk arazide çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bolvadin ilçesinde bulunan Eber Gölü'nün çevresinde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dron ile havadan görüntülenen yangının söndürülmesinin ardından yapılacak hasar tespit çalışması ile bölgenin alanı belirlenecek. - AFYONKARAHİSAR
