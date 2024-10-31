Eber Gölü'nde Yangın: Hayvanlar Kaçtı

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Eber Gölü'nde yangın: Yangından kaçan kirpi ve kaplumbağa kamerada

Kamışların yandığı yangında alevler zaman zaman metrelerce yükseğe çıktı

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kısmındaki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayılan yangına müdahale sürüyor.

Yangın gölün Bolvadin ve Çay ilçeleri kısmında çıktı. Gece geç saatlerde başlayan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ile vatandaşlar seferber oldu. Gölün kuruyan kısımlarındaki sazlıklarda başlayan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan göründü. Endemik bitki türleri ile birlikte bir çok hayvana ev sahipliği yapan gölde çıkan yangında alevlerin zaman zaman birkaç metreleri aştığı gözlendi.

Yangından hayvanlarda nasibini alırken, alevlerin arasında kalan bir kirpi ile kaplumbağanın kaçtığı anlar amatör kameralara yansıdı.

Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü Afyonkarahisar ile birlikte Konya sınırları içerisinde kalıyor.