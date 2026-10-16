Ebu Falah'ta 80 Yahudi yerleşimci zeytin hasadına saldırdı, 2 yaralıdan biri gazeteci - Son Dakika
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Ebu Falah'ta 80 Yahudi yerleşimci zeytin hasadına saldırdı, 2 yaralıdan biri gazeteci

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İsrail askerlerinin koruması altındaki yaklaşık 80 Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Ebu Falah köyünde zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırdı. Saldırıda biri gazeteci en az 2 kişi yaralandı; zeytin ağaçları ve bir araç ateşe verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da siyah kıyafetli ve yüzleri maskeli onlarca İsrailli Yahudi yerleşimci, zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırıp zeytin ağaçlarını yaktı. Saldırıda biri gazeteci olmak üzere en az 2 kişi yaralandı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler'e yönelik saldırıları sürüyor. İsrail askerlerinin koruması altındaki yaklaşık 80 Yahudi yerleşimci, bir kez daha zeytin hasadı yapan Filistinliler'i hedef aldı. Bazıları gaz tüpleri taşıyan Yahudi yerleşimciler, Ramallah yakınlarındaki Ebu Falah köyünde zeytinliğin üzerindeki bir tepeden aşağı indi. Bazıları sapan kullanarak Filistinli köylülere taş attı, köylüler ise aşağı doğru inerek kendilerini savunmaya çalıştı. Ancak İsrail askerleri de Filistinlilere doğru göz yaşartıcı gaz attı. Yahudi yerleşimciler zeytin ağaçları ile bir aracı ateşe verdi, ayrıca Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı. Filistinli sağlık görevlileri, 2 kişinin yaralandığını ve hastanelere kaldırıldığını aktardı. Yaralılardan birinin Washington Post gazetesinde foto muhabiri olarak çalışan 63 yaşındaki Heidi Levine olduğu öğrenildi.

Yahudi yerleşimleri yasa dışı

Batı Şeria'da en az 3 milyon Filistinlinin yanı sıra yaklaşık 500 bin İsrailli Yahudi yerleşimci bulunuyor. BM kuruluşları ve çoğu ülke, Yahudi yerleşimlerini askeri işgalle bağlantılı olarak uluslararası hukuk uyarınca "yasa dışı" olarak kabul ediyor. İsrail ise bunu reddederek bölgeyi işgal edilmiş değil, ihtilaflı bir alan olarak görüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ebu Falah'ta 80 Yahudi yerleşimci zeytin hasadına saldırdı, 2 yaralıdan biri gazeteci - Son Dakika
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