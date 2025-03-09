Ece Gürel'in ölümü: 'Cadılık' eğitmeni adli kontrolle serbest - Son Dakika
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Ece Gürel'in ölümü: 'Cadılık' eğitmeni adli kontrolle serbest

Ece Gürel\'in ölümü: \'Cadılık\' eğitmeni adli kontrolle serbest

Hale Nur Özen, Ece Gürel'in ölümüne ilişkin 'cadılık' eğitimi vermekle suçlanarak serbest bırakıldı.

09.03.2025 19:58
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İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel'e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan 36 yaşındaki Ece Gürel, 4 gün sonra sarp ormanlık alanda arama kurtarma ekipleri tarafından bulunmuştu. Hipotermi geçirdiği belirlenen peyzaj mimarı Gürel, ekiplerin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan Ece Gürel, 2 gün sonra yaşamını yitirmişti. Ece Gürel'in "cadılık ve büyücülük" eğitimi aldığı iddia edilen Hale Nur Özen, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Özen, bugün hastanede alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Özen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel'in ölümü: 'Cadılık' eğitmeni adli kontrolle serbest - Son Dakika

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