Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı - Son Dakika
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Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

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Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunduktan sonra hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'e ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiği iddia edilirken; otopsi incelemesinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edildi.

07.03.2025 20:10
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İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolmasından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan 36 yaşındaki Gürel, dün gece hayatını kaybetti.

2 KEZ KALBİ DURDU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel, 2. kez kalbinin durduğu ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Öte yandan Gürel'in otopsi raporu da tamamlandı. Raporda, Gürel'e yapılan radyolojik incelemede, ateşli silah yaralanmasına ait olabilecek metalik cisim imajı tespit edilemediği belirtildi.

Harici muayenede ise vücudunun muhtelif yerlerinde çalı-çırpı ve düşmeyle meydana gelmesi muhtemel çok sayıda ekimoz ve sıyrık olduğu aktarılan raporda, ölüm meydana getirebilecek belirgin travmatik emare tespit edilmediği kaydedildi.

Raporda, otopside, Gürel'in vücudunun muhtelif yerlerinde çok sayıda kene saptandığı, kırım-kongo kanamalı ateş hastalığı için yapılan mikrobiyolojik inceleme sonucunun negatif çıktığı bildirildi.

HİPOTERMİ BULGULARI TESPİT EDİLDİ

Gürel'in otopsisinde, cilt altında, yumuşak dokularda ve organlarda çoklu organ yetmezliği neticesinde meydana gelmesi muhtemel kanama ve şokla uyumlu bulgular ile midesinde soğuğa maruziyet (hipotermi) ile uyumlu bulgular tespit edildiği kaydedildi.

Gürel'in iç beden muayenesinde ise akut cinsel saldırıyla uyumlu bulgu saptanmadığı bildirilen raporda, otopside Gürel'den biyolojik, toksikolojik ve histopatolojik örnekler alındığı belirtildi.

Ön otopsi raporunda, yapılan radyolojik görüntüleme, ölü muayene ve otopsi işlemlerinden elde edilen bulgulara göre şu an için Gürel'in ölümünün soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği değerlendirilse de, otopside alınan örneklerin laboratuvar analizleri neticesinde ölüm sebebi hakkında kesin kanaat belirtileceği ifade edildi.

ÇIĞLIK TERAPİSİ İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç ise Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi yapmak için gittiğini öne sürdü. Erdinç sosyal medya paylaşımında, "Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiği belirlendi" ifadelerini kullandı.

Ece Gürel\'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

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Son Dakika 3.Sayfa Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Çok mu önemli ya. 5 52 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    ormanda ayin yapmış olabilir.cin carpmış olabilir.tarotla ilgileniyormuş fal bakıyormuş ormana meditasyon yapmaya gitmiş.ayin yapmış veya yapmışlar olabilir iki dağ arasında dere varsa orada cinler olurmuş.kıyafetlerini çıkarıp gitmiş. hipotermi geçirmiş kene ısırmış yalan gibi. saçma normal olayları abartıyorsunuz ama bu konuyu fazla yaymadınız hayırdır 12 27 Yanıtla
    Pinokyo Net:
    kene ısırması tarottan ayinden cinden dahamı abartı ? Allahım ben bu insanlarla aynı havayı solumak için ne günah işledim. 10 1
  • Beyhan Gunes:
    Çığlık terapisi masalı bulunduğunda çığlık attığı için mi uyduruluyor...şokta ve birileri tarafından kovalanmış vs korkmuş olamaz mı neden bu ormanda neredeyse her adımımızı kontrol eden kameralardan yok ...ki en çok ta olması gereken yerlerden biri bence bu bölgeler..Araştırma soruşturma yetersiz..daha ciddi detaylar incelenmeli... 9 4 Yanıtla
  • Bud Clifford:
    bananormal aktivite olmuş ormanda.hipotermi geçirmiş kene tespit edilmiş.doktorlarımız ne derse o. ben cin çarptı sanıyordum 4 6 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı - Son Dakika
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