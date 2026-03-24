Yağmura çamura aldırmadılar! Ne kuyruğu olduğunu tahmin edemezsiniz

Fenerbahçe taraftarı, yeni transferlerin imza gününe yoğun ilgi gösterdi.

YAĞMURA RAĞMEN UZUN KUYRUKLAR

Mattéo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Chérif için düzenlenen imza gününe katılan sarı-lacivertli taraftarlar, olumsuz hava şartlarına rağmen alanı doldurdu. Yağışlı havaya rağmen oluşan uzun kuyruklar dikkat çekti.

TRANSFER HEYECANI SOKAKLARA TAŞTI

Taraftarların yoğun katılımı, yapılan transferlerin camiada büyük heyecan yarattığını gözler önüne serdi. İmza gününden paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, taraftarın ilgisi büyük beğeni topladı.