Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1986’dan bu yana Celtic ve Rangers’ın kazandığı İskoçya Ligi’nde Hearts’ın liderliğiyle 40 yıl sonra şampiyonluğun el değiştirmesi beklenirken, bu gelişme ligin tarihine geçecek büyük bir kırılma olarak görülüyor.

İskoçya Premiership’te yıllardır süren Celtic- Rangers dominasyonu sona ermek üzere. 40 yıl sonra ligde farklı bir şampiyon doğmaya hazırlanıyor.

OLD FIRM DÖNEMİ SONA ERİYOR

1986’dan bu yana ligde yalnızca Celtic ve Rangers şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Celtic 23, Rangers ise 17 kez kupayı kaldırdı. İki kulüp toplamda 55’er şampiyonlukla ligin zirvesini paylaştı.

TARİHİ SERİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Rangers’ın 1989-1997 arasında üst üste 9 şampiyonluk yaşadığı döneme Celtic, 2012-2020 arasındaki serisiyle yanıt vermişti. İskoçya Ligi uzun yıllardır bu iki takımın rekabetine sahne oldu.

HEARTS ZİRVEDE

Bu sezon ise tablo değişiyor. Ligde 31 hafta geride kalırken Hearts, 66 puanla zirvede yer alıyor. Rangers 63, Celtic ise 61 puanla takipte bulunuyor.

40 YIL SONRA TARİHİ FIRSAT

Sezonun bitimine kısa süre kala liderliği büyük ölçüde elinde tutan Hearts, 40 yıl sonra Celtic ve Rangers dışındaki ilk şampiyon olmaya çok yakın. Takımın sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performans dikkat çekiyor.

Rangers, Celtic, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 17:12:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.