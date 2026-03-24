Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

İskoçya Premiership’te yıllardır süren Celtic- Rangers dominasyonu sona ermek üzere. 40 yıl sonra ligde farklı bir şampiyon doğmaya hazırlanıyor.

OLD FIRM DÖNEMİ SONA ERİYOR

1986’dan bu yana ligde yalnızca Celtic ve Rangers şampiyonluk yaşadı. Bu süreçte Celtic 23, Rangers ise 17 kez kupayı kaldırdı. İki kulüp toplamda 55’er şampiyonlukla ligin zirvesini paylaştı.

TARİHİ SERİLER DİKKAT ÇEKİYOR

Rangers’ın 1989-1997 arasında üst üste 9 şampiyonluk yaşadığı döneme Celtic, 2012-2020 arasındaki serisiyle yanıt vermişti. İskoçya Ligi uzun yıllardır bu iki takımın rekabetine sahne oldu.

HEARTS ZİRVEDE

Bu sezon ise tablo değişiyor. Ligde 31 hafta geride kalırken Hearts, 66 puanla zirvede yer alıyor. Rangers 63, Celtic ise 61 puanla takipte bulunuyor.

40 YIL SONRA TARİHİ FIRSAT

Sezonun bitimine kısa süre kala liderliği büyük ölçüde elinde tutan Hearts, 40 yıl sonra Celtic ve Rangers dışındaki ilk şampiyon olmaya çok yakın. Takımın sezon boyunca gösterdiği istikrarlı performans dikkat çekiyor.