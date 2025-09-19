Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar

Haberin Videosunu İzleyin
Spiker Ece Üner\'in yargılandığı davada karar
19.09.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Spiker Ece Üner\'in yargılandığı davada karar
Haber Videosu

Spiker Ece Üner, sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 2 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

Spiker Ece Üner'in 15 Mart'ta sosyal medyadaki bir gönderiye yaptığı "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" yorumuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında "Yargı organlarını alenen aşağılama" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla 2 yıl hapis istemiyle yargılandığı davada karar verildi.

ECE ÜNER BERAAT ETTİ

İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında, mahkeme Üner'in beraatına karar verdi.

Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ece Üner'in paylaşım içeriğindeki "FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastları bıktırdı artık" şeklindeki ifadelerinin aynı zamanda eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak, İsmail Saymaz hakkındaki soruşturma da yargı görevi yapanları hukuka aykırı olarak etkilemeye yönelik ve buna elverişli olduğu aktarılmıştı. İddianamede şüpheli Ece Üner'in 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan 50 günden az olmamak üzere adli para cezasına, 'devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan ise 6 aydan 2 yıla kadar hapsi istenmişti.

Kaynak: İHA

Asliye Ceza Mahkemesi, Sosyal Medya, istanbul, Ece Üner, Mahkeme, Medya, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı Bir ilimiz bu görüntüyü konuşuyor: Kadın kılığındaki baba-oğul suçüstü yakalandı
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı 3 kadın yarı çıplak arabada dans etti, gören şaştı kaldı
Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler isyan etti Arabanın içindeki Mourinho: Videoyu izleyen Fenerliler isyan etti
Bahçeli’den ABD-İsrail koalisyonuna karşı ’TRÇ’ ittifakı önerisi Bahçeli'den ABD-İsrail koalisyonuna karşı 'TRÇ' ittifakı önerisi
Putin’in 17 yaşındaki modelle şok ilişkisi ortaya çıktı Putin'in 17 yaşındaki modelle şok ilişkisi ortaya çıktı!

13:09
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde 1 Ekim’de yeni dönem başlıyor
Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 1 Ekim'de yeni dönem başlıyor
12:41
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu
11:46
Eğlence mekanında dehşet: Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü
Eğlence mekanında dehşet: Önce eski sevgilisini sonra kendini öldürdü
11:34
Çöplerin toplanmadığı Konak’ta belediye başkanına 276 bin TL’ye makam aracı kiralandı
Çöplerin toplanmadığı Konak'ta belediye başkanına 276 bin TL'ye makam aracı kiralandı
11:23
Türkiye’nin ünlü mücevher markası konkordato ilan etti
Türkiye'nin ünlü mücevher markası konkordato ilan etti
11:13
Bakan Fidan’dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı
Bakan Fidan'dan çok konuşulacak çıkış: Basına yansımayan kararlar alındı
10:31
İstanbul’da KYK yurdu skandalı 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı
İstanbul'da KYK yurdu skandalı! 2 yurt müdürü ve 1 müdür yardımcısı açığa alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2025 13:27:07. #7.13#
SON DAKİKA: Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.