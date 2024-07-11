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Ecel, direksiyon başında yakaladı

DÜZCE - Düzce'de traktör kullanmak için direksiyon başına geçen Salih Helvacı, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay Gümüşova ilçesi Adaköy'de meydana geldi. Alınan bilgilere göre yakın zamanda anjiyo olan 61 yaşındaki Salih Helvacı, kahveler yanı mevkiinde park halinde bulunan ağaç yüklü traktörü kullanmak için direksiyona bindiği sırada kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Helvacı'yı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürüde bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Salih Helvacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede yapılan incelemenin ardından Salih Helvacı'nın cenazesi morga kaldırıldı.