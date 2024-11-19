Ecevit'in baldızının cenazesi hastaneden çıkarılamadı - Son Dakika
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Ecevit'in baldızının cenazesi hastaneden çıkarılamadı

Ecevit\'in baldızının cenazesi hastaneden çıkarılamadı

Merhum Başbakan Bülent Ecevit'in 93 yaşındaki baldızı Asude Aral hayatını kaybetti. Akrabaları olmadığı için, Ecevit Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, cenazeyi almak için uğraştı ancak sonuç alamadı. Yaşanan durumu öğrenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel devreye girerek ''Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız'' mesajı verdi.

19.11.2024 10:25
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Eski Başbakan ve eski DSP Genel Başkanı rahmetli Bülent Ecevit'in 93 yaşındaki baldızı Asude Aral hastanede vefat etti. Arel'in cenazesi dört gündür hastaneden çıkarılamıyor. Cenazeyi teslim almak için uğrasan eski DSP Milletvekili ve Ecevit Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Emrehan Halıcı, "Cenazenin çıkarılması, cenazenin alınması için kimseden yardım alamadık. Çok üzücü bir durum" dedi.

Ecevit'in vefatından sonra, Asude Aral, Rahşan Ecevit ile birlikte Oran semtindeki Ecevitlere ait evde yaşamaya başladı. Rahşan Ecevit'in vefatından sonra bir süre evde yalnız yaşayan Asude Aral rahatsızlıkları artınca 23 Eylül 2023'te özel bir bakım evine yatırıldı. 22 Ekim 2024'te ise rahatsızlıkları artınca Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Asude Aral, 14 Kasım'da vefat etti.

CENAZE ALINAMIYOR

Ecevit Vakfı Başkanı Prof. Dr. Halıcı, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Asude Hanım'ın cenazesini alıp defnetmek istedik. Ancak akrabalık ilişkimiz olmadığı için hastane yönetimi cenazeyi bize teslim etmedi. Asude Aral, Ecevit Vakfı'nın bağışçısı olduğu gibi vefatına kadar da vakfımızın yönetim kurulu üyesiydi. Kardeşleri yurt dışında olduğu için gelemiyor. 15 gün içinde teslim alınamaması halinde cenazenin alınabileceğini söylüyorlar.

"RAHŞAN HANIM VE BÜLENT BEY'İN KEMİKLERİ SIZLATILMAMALI"

Ben 3 dönem milletvekilliği ve DSP Grup Başkanlığı yaptım. Ecevit ailesinin iyi gününde değil kötü gününde de vazifelerimi yaptım. Ancak hastanedeki emaneti bir türlü alamıyoruz; bu da beni çok üzüyor. Merhumun cenazesi, daha fazla hastane morgunda tutulmamalı. Rahşan Hanım'ın ve Bülent Bey'in kemikleri sızlatılmamalı."

CHP LİDERİ ÖZEL DEVREDE

Ecevit'in baldızının cenazesinin hastaneden bir türlü alınamadığını öğrenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emrehan devreye girdi. Özel, "Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırım" dedi.

Sözcü'ye konuşan Özel şunları söyledi: "Haberinizi okuyunca Emrehan Bey'i aradım. Asude Hanım'ın ABD'deki akrabalarından cenazenin alınabilmesi için muvafakat yazısı gerekiyormuş; bunun için uğraştığını söyledi. Ben de elimden geleni yapacağımı söyleyince Ecevitlerin ayrıcalık istemediklerini hatırlattı. Daha çok desteği hastane yetkililerinden beklediklerini söyledi. Gelişmeleri ben de yakından takip edeceğim."

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Son Dakika 3.Sayfa Ecevit'in baldızının cenazesi hastaneden çıkarılamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Veysi Karaman:
    Rabbim kimseyi sahipsiz bırakmasın çok üzücü bir durum:( 14 0 Yanıtla
  • Adem Sevindik null:
    kişinin 1inci dereceden yakını olmayınca belli bir süre bekletilir ve sonrasında kimsesizler mezarlığına defnedilir. burada yapılan haberi siyasileştirmeye çalışmışlar. anlaşılan rahmetlinin cenazesini alacak bir akrabası kalmamış. allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 1 0 Yanıtla
  • GÖKHAN ARSLAN:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. 0 0 Yanıtla
  • Osman Koca:
    sahipsiz olmak cok kötü 0 0 Yanıtla
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