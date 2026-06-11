Ecrin'in İnanılmaz Kurtuluşu - Son Dakika
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Ecrin'in İnanılmaz Kurtuluşu

Ecrin\'in İnanılmaz Kurtuluşu
11.06.2026 11:13
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Adana'da 12. kattan düşen genç kız, başarılı ameliyatların ardından hayata tutundu.

Adana'da apartmanın 12'nci katından düşerek ağır yaralanan 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, geçirdiği başarılı ameliyatların ardından hayata tutundu. Doktoru çocuğun önce sundurmaya çarpmasının düşmenin etkisini azaltarak hayatta kalmasında önemli rol oynadığını belirtirken, baba Hakan Karaca ise, "Rabbim evladımızı bize ikinci kez bağışladı" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde 4 Haziran'da meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca yaşadığı apartmanın merdiven boşluğundan aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek 12'nci kattan düşerek ağır yaralandı. Önce binanın giriş kısmındaki sundurmaya çarpan çocuk, daha sonra zemine düştü. Hastaneye kaldırılan Karaca'nın tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Tente hava yastığı gibi enerjiyi sönümledi"

Ecrin Deniz Karaca'nın tedavisini yürüten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mesut Uluöz, Ecrin'in hayatta kalmasının büyük bir şans olduğunu belirterek, "Hastamız bize ulaştığında yaptığımız tetkiklerde uyluk kemiğinde, kaval kemiğinde ve dirsek bölgesinde parçalı kırıklar tespit ettik. Planlamamızın ardından tüm ameliyatlarını gerçekleştirdik. Çok şükür başarılı bir operasyon oldu. Hastamızın sağlık durumu iyi" dedi.

"Bazı olaylarda nasip diyoruz"

Karaca'nın düşüş sırasında önce tenteye çarpmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Uluöz, "Tente adeta bir hava yastığı gibi enerjiyi sönümlemiş. Eğer daha sert bir yapı olsaydı sonuç çok farklı olabilirdi. Bazı olaylarda nasip diyoruz. Bu da öyle bir durum" diye konuştu.

Ecrin'in ilerleyen süreçte fizik tedavi ve rehabilitasyon desteğiyle sağlığına kavuşmasını beklediklerini kaydeden Çetin, çocuk yaşta olmasının iyileşme sürecinde önemli avantaj sağladığını ifade etti.

"Doktorlar da büyük bir olay dedi"

Baba Hakan Karaca ise, olayın ardından çok zor günler geçirdiklerini söyledi. Kızının apartmanın merdiven boşluğundan aşağıya baktığı sırada dengesini kaybederek düştüğünü belirten Karaca, "Özellikle ilk saatler bizim için çok zordu. Doktorlardan ve emniyet birimlerinden gelecek haberleri bekliyorduk. Polisler ilk görüntüleri gösterdiğinde kızımın şuurunun açık olduğunu gördüm. O an yeniden doğduk diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Doktorların da olay karşısında şaşkınlık yaşadığını dile getiren Karaca, "12. kattan düşüp tenteye çarpmasına rağmen hayatta kalması için doktorların hepsi 'inanılmaz kurtuluş' dedi. İnanılmaz olayların sahibi Allah'tır. Rabbim evladımızı bize ikinci kez bağışladı" şeklinde konuştu.

"4 saatlik ameliyat başarılı geçti"

Kızının sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Karaca, "İlk günlerde beyninde dört farklı kanama vardı. Ancak bu kanamalar zamanla durdu. Kaburgalarında, omuriliğinde ve boynunda kalıcı bir hasar oluşmadı. En büyük sıkıntımız sol bacağı ve sağ kolundaydı. Yaklaşık 4 saat süren ameliyat başarılı geçti. İnşallah kısa sürede ayağa kalkacak" dedi.

Öte yandan, Ecrin Deniz Karaca'nın 12. kattan düşerek önce sundurmaya, ardından zemine çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ecrin'in İnanılmaz Kurtuluşu - Son Dakika

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