Edi Rama Canlı Yayında Sinirlendi - Son Dakika
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Edi Rama Canlı Yayında Sinirlendi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, canlı yayında teknik sorun nedeniyle küfür etti ve yayını sonlandırdı.

11.02.2025 13:55
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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medyada gerçekleştirdiği canlı yayın sırasında teknik sorun yaşayınca sinirlerine hakim olamayarak küfür etti.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği bir canlı yayın sırasında kesinti yaşanınca öfkesine yenik düştü ve yanındaki masaya vurarak İngilizce küfür etti. Edi Rama, yayına son verdi. Renkli kişiliğiyle tanınan Arnavut liderin bu eylemi, sosyal medyada paylaşılarak farklı tepkilere sebep oldu.

Daha sonra paylaştığı başka bir videoda bu tepkisine açıklama getiren Rama, "Ben böyleyim, tutkulu bir insanım. İşler yolunda gitmediğinde ben de patlamalar yaşıyorum" dedi.

Bu anın kaydedilmiş olmasına sevindiğini de ifade eden Rama, "Çünkü bu an, burada ruhuyla ve kalbiyle olanları takip eden, beyaz çizginin arkasında takımını teşvik eden, takımı için savaşan ve takımı gol atamadığında kendi başını yumruklayan antrenörler gibi olduğum bir andı" dedi. Rama, "Burada mesele, telefona sinirlenmek değil. Mesele Arnavutluk'a, adalete, demokrasiye ve Avrupa'ya duyulan tutkudur" ifade etti. - TİRAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edi Rama Canlı Yayında Sinirlendi - Son Dakika

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