Edirne'de 10 Kilogram Kaçak Gümüş Takı Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 10 Kilogram Kaçak Gümüş Takı Ele Geçirildi

Kapıkule'den Bulgaristan'a geçen minibüste 43 bin euro değerinde 10 kg gümüş takı bulundu.

16.11.2024 11:19
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Edirne'de bulunan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak komşu Bulgaristan'a giriş yapan bir minibüste 43 bin euro değerinde gümüş takı bulundu.

Kaptan Andrevo polis karakolunun gümrük memurları, Türkiye'den ülkeye giriş yapan bir yolcu minibüsünde yapılan incelemede 10 kilogramdan fazla kaçak gümüş takı ele geçirdi.

Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Ukrayna'ya gitmekte olan, sürücü ve 7 yolcunun bulunduğu minibüste tüm yolcular beyan edilecek mal taşımadıklarını belirttiler.

Valizin dibine gizledi

Araç, bagaj bölmesinde alışılmadık yoğunlukların tespit edildiği X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesi için seçildi. Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, yolculardan biri olan Ukrayna vatandaşının kişisel bagajında 2 bin 349 adet beyaz metal eşya içeren 25 adet poşet torba bulundu. Yüzükler, madalyonlar, bilezikler, kolyeler, zincirler, küpeler gibi eşyalar yolcunun çantasında, bavuldaki kıyafetlerin arasında ve bir alışveriş çantasının dibinde saklanmıştı. Uzmanın yaptığı incelemeye göre, toplam ağırlığı 10 kilo 346 gram olan kaçak gümüş eşyalara el konuldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Bulgaristan, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, edirne, Gümüş, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 10 Kilogram Kaçak Gümüş Takı Ele Geçirildi - Son Dakika

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