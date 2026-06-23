Edirne'nin Keşan ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu O.P.'nin üst aramasında, 115 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri O.P.'yi durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları üst aramasında 115 adet sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan O.P. hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3. Sayfa › Edirne'de 115 Sentetik Ecza Ele Geçirildi - Son Dakika
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