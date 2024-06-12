Edirne'de 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 5'i çocuk 7'si kadın olmak üzere 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

12.06.2024 11:09
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Edirne'de kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 5'i çocuk 7'si kadın olmak üzere 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sürdürülen faaliyetler sırasında, merkez ilçeye bağlı Elçili köyü mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen 7'si kadın, 5'i çocuk olmak üzere 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin; sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, göçmen şahısların can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatör şahısların bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adli mercilere teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ettirdiği bildirildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 22 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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