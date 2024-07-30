Edirne'de 24 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 24 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler çerçevesinde Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyü, Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyü ve İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyünde yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 24 muhtelif uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE