Edirne'de 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 48 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

29.08.2024 12:28
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne merkeze bağlı Doyuran, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim ve Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyleri sınırları içerisinde gerçekleşen operasyonda, çeşitli uyruklardan oluşan göçmenler, jandarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucunda sınırı geçmeye çalışırken tespit edildi. Yapılan operasyonlarda, toplam 48 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli yasal işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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