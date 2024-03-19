Edirne\'de 6 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da Kontrolden Çıkan Pikap Devrildi, 1 Kişi Yaralandı

Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Beydalı köyü mevkisinde seyir halinde olan pikap sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve devrildi. Olay yerine jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkışan sürücü, araçtan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Yaralı, Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.