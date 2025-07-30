Edirne\'de acı kayıp: Uzman çavuş görevi başında şehit düştü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, askeri araca bakım yaptığı sırada geçirdiği kaza sonucu şehit oldu.

Uzunköprü ilçesinde bulunan 102. Topçu Alay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, bugün öğleden sonra görevli olduğu birliğinde askeri araca bakım yaparken meydana gelen talihsiz bir olay sonucu ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, bakım esnasında seyir halinde olan bir kurtarıcı (çekici) aracın, uzman çavuşu fark edemeyerek arasında sıkıştırdığı iddia edildi.

Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. - EDİRNE