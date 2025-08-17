Edirne'de Alkollü Sürücülere Ceza - Son Dakika
Edirne'de Alkollü Sürücülere Ceza

Edirne\'de Alkollü Sürücülere Ceza
17.08.2025 16:53
Edirne'de yapılan denetimde alkollü sürücüler ceza aldı, ehliyetlerine el konuldu.

Edirne'de polis uygulamasında durdurulan sürücülerden alkollü olduğu tespit edilenlere idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünce Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek durduruldu. Sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü yapılırken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi. Araçların bagajları ve iç kısımları da didik didik arandı.

Genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça karışan unsurların tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan uygulamaya emniyetin birçok birimi destek verdi. Yapılan denetimlerde birçok araç sürücüsünün alkolü olduğu belirlendi. Alkollü olduğu tespit edilen sürücülere idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.

Uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da ekiplerden bilgi aldı. Polis ekipleri kent merkezinde denetimlerin devam edeceğini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, edirne, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Alkollü Sürücülere Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
