Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonet çukura düştü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonet çukura düştü, 2 kişi yaralandı

Edirne\'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonet çukura düştü, 2 kişi yaralandı

Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yanlışlıkla girdiği iki bariyer arasında ilerlemesi sonucu su giderinin olduğu çukura düştü. Kazada 2 kişi yaralandı. Sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

08.02.2024 18:19
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Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı kamyonet, yanlışlıkla girdiği iki bariyer arasında ilerlemesi sonucu su giderinin olduğu çukura düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'den İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.S. idaresindeki 34 YB 9972 plakalı kamyonet, bölünmüş yol arasındaki bariyerlerin arasına girerek ilerlemeye devam etti.

İki bariyer arasında mahsur kalan kamyonet, kilometrelerce ilerlemeye devam ederken, bariyerler arasında bulunan su giderinin olduğu çukura düştü. Aracın çukura düşmesiyle sürücü A.S. ve yanında bulunan yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan sürücü ve yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı. Sürücü A.S'ye yapılan alkolmetre ölçümünde 182 promil alkollü çıktı.

İki bariyer arasında mahsur kalan kamyonet ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Polis ekipleri, yaşanan garip olayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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