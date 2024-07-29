Edirne'de anız yangını mahalleliye büyük korku yaşattı - Son Dakika
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Edirne'de anız yangını mahalleliye büyük korku yaşattı

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde çıkan anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederken, mahalleli bidon ve kovalarla yangını söndürmeye çalıştı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak mahalleye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

29.07.2024 20:46
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Edirne'de anız yangını mahalleliye büyük korku yaşattı

EDİRNE - Edirne'de meydana gelen anız yangınına itfaiye ekipleri müdahale ederken, bidon ve kovalarla yangını söndürmeye çalışan mahalleli ise büyük tedirginlik yaşadı.

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Dakikalar içinde ürkütücü boyuta ulaşan alevlerin mahalleye sıçramaması için vatandaşlar bidon ve kovalarla yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de anız yangını mahalleliye büyük korku yaşattı - Son Dakika

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