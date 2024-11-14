Edirne'de Apartman Yangını: Vatandaşlar Mahsur Kaldı - Son Dakika
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Edirne'de Apartman Yangını: Vatandaşlar Mahsur Kaldı

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Edirne'de bir apartmanda çıkan yangın, üst katlardaki vatandaşları evlerinde mahsur bıraktı.

14.11.2024 11:53
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Edirne'de yangın paniği: Vatandaşlar mahsur kaldı

EDİRNE - Edirne'de bir apartmanın giriş katının merdiven boşluğunda çıkan yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.

Yangın, Edirne Talatpaşa Mahallesi Karlı Pınar Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de bir apartmanın giriş katının merdiven boşluğunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Apartmanda dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Apartmanın merdiven boşluğunda çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar çocuğunu ve köpeğini yoğun dumanlara rağmen dışarı çıkarmayı başardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Evlerinin pencerelerinden yangının söndürüldüğü gören vatandaşlar ise rahat bir nefes aldı.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Edirne\'de Apartman Yangını: Vatandaşlar Mahsur Kaldı
Kaynak: İHA

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