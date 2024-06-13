Edirne\'de Araba 5 Metrelik Duvarı Aşarak Site Bahçesine Uçtu

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Edirne'de kısa bir süre önce aldığı arabasıyla seyir halindeyken 5 metrelik duvardan site bahçesine uçan otomobilin sürücüsü ve oğlu yaralandı.

Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi Suhe Sokak'ta seyreden M.C. idaresindeki 22 ADR 380 plakalı otomobil, 5 metrelik duvardan site bahçesine uçtu. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan M.C. ve oğlu O.C. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aracın aile tarafından kısa bir süre önce satın alındığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE