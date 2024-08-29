3.Sayfa

Tahkim Kurulu\'ndan olaylı maç için çok konuşulacak karar

Edirne'de araçta ve evde yapılan aramada uyuşturucu çıktı

EDİRNE - Edirne'nin Havsa ilçesinde jandarma ekiplerince bir evde ve yol kontrol denetiminde bir araçta yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 10 gram esrar ile 1 set iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince edinilen istihbaratlar çerçevesinde bir şüpheli araca ve bir eve operasyon düzenlendi.

Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Abalar Köyü'nde uyuşturucu madde arama köpekleri destekli bir evde yapılan aramada ve sürücülüğünü şüpheli D.Ö'nün yaptığı araçta yapılan aramada 1 adet hassas terazi, 10 gram esrar ve 1 set iklimlendirme malzemesi ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli D.Ö. gözaltına alındı.