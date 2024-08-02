Edirne\'de Baba-Kız İtfaiyeciler Birlikte Görev Yapıyor

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Edirne'de itfaiyeci baba-kız birlikte görev yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Sıla Altıparmak (19), babası Cengiz Altıparmak (49) gibi itfaiyeci olmak istedi. Küçük yaşlarından beri itfaiye müdürlüğüne giderek babasının çalışmalarını izleyen, zaman zamanda itfaiyeci kıyafetleri giyen Sıla, 'Geleceğin İtfaiyecisi' olarak tanınmaya başladı.

Babasının 'Bir evde bir itfaiyeci yeter, bu bölümü okumanı istemiyorum' demesi, Sıla'yı hayalinden vazgeçirmedi. Ailesinden gizli açık öğretim üzerinden Acil Durum ve Afet Yönetimi okumaya başlayan Sıla, şimdi ise babasının yanında staj eğitimi görmeye başladı.

Kızının çok küçük yaşlarda itfaiyeciliğe ilgi duyduğunu söyleyen 27 yıldır itfaiyecilik yapan Cengiz Altıparmak, kızının itfaiyeye geldiğinde itfaiyeci ekipmanlarını giydiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi. Stajyer de olsa kızıyla beraber görev yapmanın gururunu yaşadığını anlatan Altıparmak, "Yıllar sonra kızımla aynı cephede düşmana karşı mücadele etmenin gururunu yaşıyorum" ifadelerine yer verdi.

İtfaiyeciliğe ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyleyen Sıla Altıparmak da, mesleğe olan sevgisini ve okul sürecini şu sözlerle anlattı:

"Babam itfaiyeye göreve giderken ben de uyanıyordum ve babamla gitmek istiyordum. Buraya geldiğim zamanlar ekiplerin yangına çıkışlarını izliyordum. İtfaiyeciliğe olan sevgim küçük yaşlarda başladı. Babam 'Bir ailede bir itfaiyeci yeterli' diyerek, itfaiyeci olmama izin vermedi. Ailemden gizli olarak üniversitesi de açık öğretim üzerinden Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümünü okudum. Şu an stajyer olarak babamla aynı müdürlükte görev yapıyoruz. Stajımın tamamlanmasıyla babamla omuz omuza çalışmanın hayalini kuruyorum." - EDİRNE