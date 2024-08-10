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EDİRNE (İHA) – Edirne'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen kadın gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Menzilahır Mahallesi Taşköprü Sokak'ta bir evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Haberi alınca köyden mahalleye gelen anne ve kızı, küle dönen evlerini gözyaşları içinde izledi. Evlerinin yandığını gören kız baygınlık geçirdi. Yangına müdahale eden bir mahalle sakinlerini ise hafif şekilde ayağından yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşa ambulansın içinde müdahale etti.

Polis, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE