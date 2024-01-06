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Edirne'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Edirne'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Yangın, elektrik kontağından kaynaklandı ve çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek 112'ye haber verildi. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi ve uzun süren çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü. Evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne\'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
06.01.2024 - 21:17,
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde müstakil bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Aşçıoğlu Mahallesi'nde bir evde elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar 112'ye haber verdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Olay anında evde kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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