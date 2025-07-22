Edirne\'de Denetim: 21 Sürücüye Ceza

Edirne'de asayiş ve trafik denetimlerinde 174 kişi ile 75 araç sorgulandı. 21 sürücüye para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 11 ekip ve 24 personelin katılımıyla Atatürk Bulvarı'nda trafik ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un da yerinde takip ettiği uygulamada 174 kişi ile 75 araç sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli kural ihlalleri tespit edilen 21 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 6 araç trafikten men edildi.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi. - EDİRNE