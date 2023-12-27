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Edirne'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan aranan ve 6 yıl 33 ay hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Edirne\'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı
27.12.2023 - 17:21,
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Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda dolandırıcılık suçundan dolayı 6 yıl 33 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalanarak cezaevine konuldu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT Dedektifleri tarafından Uzunköprü ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucu, "bilişim sistemlerinin, bankalardaki kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan hakkında 6 yıl 33 ay hapis cezası ile arama kaydı olan 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


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